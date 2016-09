National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Invasion Erde Objekt am Himmel GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken In den späten 70ern wird Colares, ein Fischerdorf am Amazonas, von UFOs terrorisiert. Dutzende Bewohner behaupten, dass sie Opfer von Lichtstrahlen wurden, die vom Himmel kamen und sie kraftlos und mit unerklärlichen Schnittwunden zurückließen. In Victoria, Australien, kommt 1966 ein junger Fahrer nachts auf einer völlig leeren Straße bei einem Unfall ums Leben. Kurz zuvor wurde dort ein UFO gesichtet. Und über Louisville in Kentucky trifft ein Polizeihubschrauber auf ein UFO. Die beiden Piloten bezeugen, dass ein eierförmiges Objekt ihren Helikopter umkreiste, bevor es drei Feuerbälle abschoss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Invasion Earth