National Geographic 19:10 bis 20:05 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Operation "Babylift" CDN 2015 2016-09-18 22:40 Dolby 16:9 HDTV Merken April 1975. Das Ende des Vietnamkriegs steht kurz bevor. Rund um die südvietnamesische Hauptstadt Saigon überschlagen sich die Ereignisse. Hunderttausende sind auf der Flucht vor den nahenden Truppen des Vietcong. Da ordnet der amerikanische Präsident Gerald Ford eine dringende Rettungsaktion an: die "Operation Babylift". Es geht darum, vietnamesische Waisenkinder aus dem Chaos des Krieges herauszuholen und in die sicheren USA zu bringen. Insgesamt 3.000 Kinder gelangen so in die USA, nach Kanada oder Europa. Doch gleich der erste Rettungsflug gerät zur Katastrophe. An die 250 Kinder und Babys befinden sich an Bord eines Transportflugzeugs der US-Luftwaffe, einer C5A-Galaxy, als die Ladeluke der gigantischen Maschine abreißt. Schlagartig kommt es zum Druckabfall. Der Pilot muss die Galaxy auf einem Reisfeld notlanden. 138 Menschen kommen bei dem Crash ums Leben, 127 davon Kinder. Wie kam es zu diesem folgenschweren Problem mit der Ladeluke? Die amerikanische Untersuchungskommission des Jahres 1975 hat nicht viel Zeit, diese Frage zu klären, denn der Vietkong rückt immer näher... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) James Byron (Captain Bud Traynor) Peter Pasyk (Co-Pilot Til Harp) Marcel St. Pierre (Flight Engineer Allen Engles) Sarah Slywchuk (Linda Adams) Jeanie Calleja (Marcia Wirtz) Caden Douglas (Ray Snedugar) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Tim Wolochatiuk Drehbuch: Larry Bambrick Musik: Anthony Rozankovic