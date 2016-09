National Geographic 14:45 bis 15:35 Dokumentation Mega-Fabriken Gumpert Apollo USA 2011 2016-09-19 11:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Im thüringischen Altenburg gibt es nicht nur eine Spielkartenfabrik und das erste Mordmuseum Deutschlands, sondern auch eine kleine aber äußerst feine Autofabrik: die Gumpert Sportwagenmanufaktur. Der frühere Audi-Sportchef Roland Gumbert übernahm das Unternehmen im Jahr 2003. In einer ehemaligen Nähmaschinenfabrik zwischen Bahnhof und historischem Marktplatz werden seither äußerst leistungsfähige Fahrzeuge für die Rennstrecke aber auch für den herkömmlichen Straßenverkehr gefertigt. Seit 2005 verkaufen Roland Gumpert und sein Team den straßentauglichen Gumpert Apollo. Weltweit zahlen Autoliebhaber für den Traumwagen made in Thüringen über eine Million Dollar. Der handgefertigte Apollo gehört zu den exklusivsten Automobilen Europas und bringt es in der Grundausstattung auf 650 PS. NATIONAL GEOGRAPHIC schaut in dieser Folge hinter die Kulissen der Manufaktur, die auf eine Kapazität von 60 Fahrzeugen pro Jahr ausgelegt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Factories

