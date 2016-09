Syfy 03:25 bis 04:15 SciFi-Serie Torchwood Nebenwirkungen GB 2008 Stereo 16:9 Merken Mit Martha Jones (Freema Agyeman) stößt eine frühere Begleiterin des Doktors zum Team. Sie ist inzwischen Ärztin und wurde deshalb von der Organisation UNIT zu Torchwood geschickt. Ihr erster gemeinsamer Auftrag mit dem Team ist die Untersuchung einiger mysteriöser Todesfälle. Die Spuren führen zu einem Forschungsinstitut, das sich "The Pharm" nennt und mit gefährlichen Alien-Larven experimentiert. Martha lässt sich in das Unternehmen einschleusen und gerät schon bald in tödliche Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Barrowman (Captain Jack Harkness) Eve Myles (Gwen Cooper) Naoko Mori (Dr. Toshiko Sato) Burn Gorman (Dr. Owen Harper) Gareth David-Lloyd (Ianto Jones) Freema Agyeman (Martha Jones) Alan Dale (Dr. Aaron Copley) Originaltitel: Torchwood Regie: Ashley Way Drehbuch: J.C. Wilsher, J.C. Wilsher Kamera: Simon Butcher Musik: Ben Foster Altersempfehlung: ab 16

