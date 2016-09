Syfy 01:00 bis 01:45 SciFi-Serie Stargate: Universe Feindlicher Übergriff (1) USA 2010 Stereo 16:9 Merken Col. Young (Louis Ferreira) setzt Col. Telford (Lou Diamond Phillips) außer Gefecht. Er hegt die Hoffnung, ihn so von der Gehirnwäsche der Luzianer Allianz zu entprogrammieren. Als Telford wieder zu sich kommt, offenbart er, dass sich die Destiny in unmittelbarer Gefahr befindet. Das Raumschiff soll schon bald von der Luzianer Allianz geentert werden. Jetzt muss schnell gehandelt werden: Ein Präventivschlag gegen den geheimen Stützpunkt der Luzianer Allianz wird vorbereitet. Auch Dr. Rush ist in Lebensgefahr - die Luzianer-Anführerin Kiva (Rhona Mitra) hat ihn in ihrer Gewalt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Carlyle (Dr. Nicholas Rush) Louis Ferreira (Everett Young) Brian J. Smith (Matthew Scott) Elyse Levesque (Chloe Armstrong) David Blue (Eli Wallace) Alaina Huffman (Tamara Johansen) Jamil Walker Smith (Ronald Greer) Originaltitel: Stargate: Universe Regie: Andy Mikita Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith