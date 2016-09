Syfy 21:00 bis 21:50 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Die Linie im Sand USA 2007 Stereo 16:9 Merken Mitchel, Carter und Teal'c reisen zu einem Planeten, der unter der Herrschaft der Ori steht. Mit einer neuartigen Technologie soll das gesamte Dorf versetzt und so aus der Gewalt der Tyrannen befreit werden. Doch dazu kommt es nicht mehr: Die Ori greifen an, zerstören einen Teil der Technik und verletzen Carter. Vala wird bei dem Angriff von ihrem Ehemann Tomin gefangen genommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Browder (Lt. Colonel Cameron Mitchell) Amanda Tapping (Lt. Col. Samantha Carter) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Christopher Judge (Teal'c) Claudia Black (Vala Mal Doran) Beau Bridges (Major General Hank Landry) Tim Guinee (Tomin) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Alan McCullough Kamera: James Alfred Menard Musik: Neal Acree, Joel Goldsmith