Syfy 19:25 bis 20:15 SciFi-Serie Stargate: Universe Feindlicher Übergriff (2) USA 2010 Stereo 16:9 Merken Die Luzianer Allianz will mit aller Gewalt die Herrschaft über die Destiny an sich reißen. Die Übernahme entgleist und gipfelt auf beiden Seiten in etlichen Geiseln und Verlusten. Zwischen Col. Young (Louis Ferreira) und der grausamen Luzianer-Anführerin Kiva (Rhona Mitra) herrscht ein Patt. Plötzlich meldet man an Bord der Destiny umfassende Stromausfälle. Zu allem Übel schlussfolgert Dr. Rush (Robert Carlyle), dass die Energieschwankungen von einem binären Pulsar verursacht werden. Jener Neutronenstern gibt tödliche Strahlungen in extrem hoher Dosis ab. Schon bald werden die Schutzschilder versagen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Carlyle (Dr. Nicholas Rush) Louis Ferreira (Everett Young) Brian J. Smith (Matthew Scott) Elyse Levesque (Chloe Armstrong) David Blue (Eli Wallace) Alaina Huffman (Tamara Johansen) Jamil Walker Smith (Ronald Greer) Originaltitel: Stargate: Universe Regie: Andy Mikita Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16