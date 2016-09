Syfy 15:20 bis 16:10 SciFi-Serie Dark Matter Episode Zweiundzwanzig USA 2016 Stereo 16:9 Merken In einem verzweifelten Versuch ihren kränkelnden Anführer zu retten begibt sich die Crew auf eine gefährliche Mission ins Hauptquartier der Dwarf Star Technologies. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marc Bendavid (One) Melissa O'Neil (Two) Anthony Lemke (Three) Alex Mallari Jr. (Four) Jodelle Ferland (Five) Originaltitel: Dark Matter Regie: Peter Deluise Drehbuch: Ivon R. Bartok Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Stargate

SciFi-Serie

Tele 5 14:40 bis 16:40

Seit 91 Min. Landträume

Dokumentation

3sat 15:35 bis 16:15

Seit 36 Min. Radsport

Radsport

Eurosport 15:45 bis 17:15

Seit 26 Min. Tiere im Fokus

Dokumentation

ARTE 15:50 bis 16:15

Seit 21 Min.