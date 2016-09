Kinowelt 03:15 bis 06:00 Drama Laurence Anyways CDN, F 2012 16:9 20 40 60 80 100 Merken Queer Palme, Cannes Un certain regard, Beste Schauspielerin, Cannes Laurence und seine Freundin Fred sind seit zwei Jahren ein Paar, lieben sich bedingungslos und genießen ihr gemeinsames Leben. Bis Laurence sich eingestehen muss, dass er sich im falschen Körper gefangen fühlt und lieber als Frau leben möchte. Als er sich Fred offenbart, ändert das alles. Oder vielleicht nicht? Denn Laurence' Gefühle für Fred sind immer noch dieselben. Auch Fred liebt Laurence weiterhin, weiß aber nicht, wie sie damit umgehen soll, ob ihre Liebe stark genug ist. Sie weiß nur, dass sie sich ein Leben ohne ihn nicht vorstellen kann. Gemeinsam kämpfen sie, gegen alle Widerstände, gegen die Vorurteile der anderen und gegen die eigenen Zweifel. Um sich selbst, um eine Liebe, die am Abgrund steht, die aber so groß ist, dass sie es schaffen können. Sie verletzen sich, sie wissen nicht weiter, können nicht mit- und nicht ohne einander. Laurence und Fred. Laurence. Fred. Fred und Laurence. Laurence anyways. "Kanadas Antwort auf Pedro Almodóvar" (Quelle: The Hollywood Reporter) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melvil Poupaud (Laurence Alia) Suzanne Clément (Fred Belair) Nathalie Baye (Julienne Alia) Monia Chokri (Stéfanie Belair) Yves Jacques (Michel Lafortune) Sophie Faucher (Andrée Belair) Magalie Lépine-Blondeau (Charlotte) Originaltitel: Laurence Anyways Regie: Xavier Dolan Drehbuch: Xavier Dolan Kamera: Yves Bélanger Musik: Noia Altersempfehlung: ab 6

