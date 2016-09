Kinowelt 23:10 bis 00:05 Abenteuerserie Camelot: Verbotene Liebe (Folge 3) Folge: 3 Verbotene Liebe CDN, GB, IRL, USA 2011 16:9 Merken In der modernisierten Version der Artus-Sage kämpfen im England des 5. Jahrhunderts die machthungrige Morgan und der junge König Arthur um die Vorherrschaft über Camelot. Nach dem Tod von König Uther droht Großbritannien das Chaos. Zauberer Merlin bringt Uthers unbekannten Sohn, den ungestümen Arthur auf den Thron. Doch seine Halbschwester Morgan will die Krone um jeden Preis. Ein brutaler Machtkampf entbrennt. Arthurs einziger Lichtblick auf Schloss Camelot ist die schöne Guinevere. Doch die ist bereits mit seinem treuen Gefolgsmann Leontes verheiratet. Folge 3: Obwohl Merlin versucht hatte, König Arthur davon abzuhalten, einer Einladung seiner intriganten Halbschwester Morgan zu folgen, begleitet er ihn schlußendlich auf das Fest. Mit ihrer Verführungskunst und einem Zaubertrank will Morgan dort den Zauberer auf ihre Seite ziehen. Weil er sich nach der schönen Guinevere verzehrt, reist Arthur allein nach Camelot zurück, wo er versucht, seine Angebetete von der Hochzeit mit Leontes abzubringen. Doch mehr als ein paar leidenschaftliche Stunden erreicht er nicht. Währenddessen sind Leontes und Kay auf der Suche nach dem außergewöhnlichen Krieger Gawain, um ihn für Arthurs Truppe zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Fiennes (Merlin) Jamie Campbell Bower (König Arthur) Tamsin Egerton (Guinevere) Peter Mooney (Kay) Philip Winchester (Leontes) Eva Green (Morgan) Clive Standen (Gawain) Originaltitel: Camelot Regie: Jeremy Podeswa Drehbuch: Louise Fox Kamera: Joel Ransom Musik: Jeff Danna, Mychael Danna Altersempfehlung: ab 12