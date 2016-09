Kinowelt 18:40 bis 20:15 Drama Als der Wind den Sand berührte B, F 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken Das kleine Dorf am Rand der Wüste in der Sahelzone wird es bald nicht mehr geben. Unbarmherzig bläst der Wind Sand aus der Sahara in die Brunnen, die Häuser und auf die Felder. In der Hoffnung auf Wasser und fruchtbares Land verlassen die Bewohner ihre Heimat und brechen in den Süden auf. Einzig der Dorflehrer Rahne entschließt sich, mit seiner Frau und den drei Kindern nach Osten zu ziehen. Mit den wenigen Tieren und Besitztümern macht sich die Familie unter der brennenden Sonne auf den Weg. Doch ihr Marsch führt direkt ins Feindesland. Basierend auf Marc Durin-Valois' preisgekröntem Roman "Chamelle" inszenierte Marion Hänsel ein erschütterndes Flüchtlingsdrama über den Überlebenskampf einer Familie - geradlinig, nüchtern und ohne Pathos - und gerade deshalb besonders bewegend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Isaka Sawadogo (Rahne) Asma Nouman Aden (Shasha) Carole Karemera (Mouna) Saïd Abdallah Mohamed (Ako) Ahmed Ibrahim Mohamed (Ravil) Moussa Assan (Janja) Emile Abossolo M'bo (Lassong) Originaltitel: Si le vent soulève les sables Regie: Marion Hänsel Drehbuch: Marion Hänsel Kamera: Walther van den Ende Musik: René-Marc Bini Altersempfehlung: ab 12