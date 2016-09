Kinowelt 17:20 bis 18:40 Komödie Rock in the Park GB 2011 16:9 20 40 60 80 100 Merken Adam, der Leadsänger des erfolgreichen Elektropopduos "The Make", und Morello, die punkige Frontfrau der Girlband "The Dirty Pinks", können sich einfach nicht leiden. Als sie auf einem Festival aufeinandertreffen kommt es Backstage zu einem Streit, welcher ziemlich aus dem Ruder läuft. Kurzerhand kettet ein vorbeifahrender Pfarrer die beiden aneinander. Weil sie die Handschellen einfach nicht loswerden, bleibt Morello nichts anderes übrig, als den größten Gig ihres Lebens gemeinsam mit dem Mann zu performen, den sie total verachtet. Es beginnt eine lange Nacht voll von Matsch, Alkohol und hunderttausenden Menschen, die zur besten Musik der Welt feiern. Als sich beide im Laufe des Abends schließlich mit ihrer misslichen Lage abfinden, wird ihnen klar, dass sie doch nicht so verschieden sind. "Ein echtes Juwel" (Quelle: Heat) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rebecca Benson (Lucie) Luke Treadaway (Adam) Mat Baynton (Tyko) Natalia Tena (Morello) Kari Corbett (Kirsty) Clare Kelly (Justine) Cora Bissett (J.J.) Originaltitel: You Instead Regie: David Mackenzie Drehbuch: Thomas Leveritt Kamera: Giles Nuttgens Musik: Brian McAlpine Altersempfehlung: ab 12