Kinowelt 15:25 bis 17:20 Thriller Die drei Tage des Condor USA 1975 16:9 20 40 60 80 100 Merken Alle Bürokollegen von CIA-Agent Turner wurden ermordet. Weil Turner der einzige Tatverdächtige ist, muss er untertauchen und herausfinden, wer hinter dem Komplott steckt. In Sydney Pollacks Politthriller kämpft Robert Redford gegen einen unerbittlichen Machtapparat. Auf spannende Weise stellt der Filmklassiker die Macht der Geheimdienste infrage. Ein unauffälliges Büro der "Amerikanischen Gesellschaft für Literaturgeschichte" in Manhattan ist die perfekte Tarnung für eine hochtechnisierte Organisation der CIA. Hier werden weltweit Nachrichten gesammelt, die über Krieg oder Frieden entscheiden. Agent Joe Turner kommt von der Mittagspause zurück und findet ein Massaker vor: Alle Kollegen liegen erschossen am Boden. Sofort gibt er unter seinem Decknamen "Condor" Meldung an die Zentrale - und entgeht kurz darauf nur knapp einem Anschlag. Er ist zudem der einzige Tatverdächtige. Voller Panik taucht er unter und zwingt die Fotografin Kathy Hale, ihm Unterschlupf zu gewähren. Er will und muss herausfinden, wer hinter diesem mörderischen Komplott steckt. Doch die Killer sind ihm an den Fersen, und es bleibt ihm nur wenig Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Redford (Joseph Turner) Faye Dunaway (Kathy Hale) Cliff Robertson (J. Higgins) Max von Sydow (G. Joubert) John Houseman (Mr. Wabash) Addison Powell (Leonard Atwood) Walter McGinn (Sam Barber) Originaltitel: Three Days of the Condor Regie: Sydney Pollack Drehbuch: David Rayfiel, Lorenzo Semple jr. Kamera: Owen Roizman Musik: Dave Grusin Altersempfehlung: ab 16