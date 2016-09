ATV 03:10 bis 03:50 Krimiserie Gotham Wer zuletzt lacht USA 2015 Stereo Merken Jim Gordon und Harvey Bullock nehmen nach dem Angriff auf das GCPD die Verfolgung der Maniax auf. Dabei steht vor allem der wahnsinnige Jerome im Mittelpunkt der Ermittlungen, dessen prägnantes Lachen zu seinem Markenzeichen geworden ist. Als dessen Spur aufgenommen werden kann, kommen Jim und Harvey jedoch zu spät. Bei einer anschließenden Benefizveranstaltung trifft Bruce auf Selina, bevor die Veranstaltung durch einen überraschenden Auftritt bedroht wird, als Jerome und Barbara in Verkleidung die Bühne betreten. Leslie und Bruce geraten in Gefahr kann Jim sie rechtzeitig retten?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Morena Baccarin (Dr. Leslie Thompkins) Sean Pertwee (Alfred Pennyworth) Robin Lord Taylor (Oswald Cobblepot) Erin Richards (Barbara Kean) Originaltitel: Gotham Regie: Eagle Egilsson Drehbuch: John Stephens Kamera: Crescenzo Notarile Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 16

