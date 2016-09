ATV 22:00 bis 22:55 Serien Person of Interest Korrektur verändert die Welt (2) USA 2015 2016-09-17 02:30 Stereo Merken Reese, Fusco und Elias befinden sich noch in der Gewalt von Dominic, der denselben Deal verlangt, den Reese bislang mit Elias hatte. Dank Harper gelingt Fusco aber dann die Flucht. Er kehrt mit Verstärkung zurück, befreit Reese und verhaftet Elias und Dominic. Reese hilft daraufhin Finch und Root bei dem verzweifelten Versuch, die Maschine zu retten. Als diese von Samaritan aufgespürt wurde, hat sie sich über das landesweite Stromnetz verteilt. Das Team versucht die verschiedenen Orte aufzuspüren und die Teile sicherzustellen, doch Samaritan versucht durch heftige Stromschwankungen die Maschine komplett zu zerstören. Control setzt indessen alles daran herauszufinden, was Greer unter der von ihm geplanten "Korrektur" versteht? Staffelfinale!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Michael Emerson (Harold Finch) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Enrico Colantoni (Carl Elias) John Doman (Senator Ross Garrison) Originaltitel: Person of Interest Regie: Chris Fisher Drehbuch: Dan Dietz, Greg Plageman Kamera: David Insley Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12