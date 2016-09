ATV 12:50 bis 13:45 Actionserie Longmire Aus dem Sattel geworfen USA 2013 2016-09-18 10:05 Stereo Merken Sheriff Longmire und Henry fangen ein wildes Pferd ein und bemerken, dass dieses einen toten Mann hinter sich her geschliffen hat. Bei dem Opfer handelt es sich um den Ranch-Vorarbeiter Tydes Griffin, der anscheinend schon ermordet wurde, bevor man ihn an das Pferd gebunden hatte. Wie sich herausstellt, war Tydes der Veranstalter eines illegalen Rodeos, an dem die mexikanischen Arbeiter der Ranch regelmäßig teilgenommen haben. Hat sich einer von ihnen an dem Vorarbeiter gerächt, oder stecken doch die Betreiber der Ranch dahinter, die viele der illegal beschäftigten Immigranten als Arbeitskräfte ausnutzen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Taylor (Sheriff Walt Longmire) Katee Sackhoff (Victoria "Vic" Moretti) Lou Diamond Phillips (Henry Standing Bear) Bailey Chase (Branch Connally) Cassidy Freeman (Cady Longmire) Adam Bartley (The Ferg) John Bishop (Bob Barnes) Originaltitel: Longmire Regie: Christopher Chulack Drehbuch: Sarah Nicole Jones Kamera: J. Michael Muro Musik: David Shephard