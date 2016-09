ATV 2 16:40 bis 17:45 Reportage Ein Leben für die Schönheit - Alltag der Schönheitschirurgen A 2010 2016-09-24 05:55 Stereo Merken Christina Lugner hat ihrer Mutter ein Facelifting bei Dr. Artur Worseg zum Geburtstag geschenkt. Martha Haidinger die eigentlich eine negative Einstellung gegenüber Schönheitsoperationen hatte, ließ sich von ihrer Tochter schlussendlich dann doch überreden. Ausschlaggebend für ihre Entscheidung sind diverse Societyveranstaltungen, bei denen sie laut eigener Aussage, einem gewissen Schönheitsideal entsprechen muss. Christina Lugner freut sich auf das Facelifting ihrer Mutter und kann kaum noch ihr schönes faltenloses Gesicht abwarten. Dr. Jörg Knabl veranstaltet mit seiner Frau Sissi Knabl eine Kostümparty. Sissi Knabl hüllt sich in ein sexy Hexen Kostüm. Laut ihrem Mann verkörpert sie die kleine Hexe auch in ihrem wahren Leben . Die 30-Jährige Altenpflegerin Sabrina hat den Wunsch ihren Busen um mindestens zwei Körbchengrößen zu erweitern. Obwohl ein so großer Busen nicht dem Geschmack der Schönheitschirurgin Dr. Dagmar Millesi entspricht, geht sie dem Wunsch der Patientin nach und verhilft ihr zu einer üppigen Oberweite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ein Leben für die Schönheit - Alltag der Schönheitschirurgen