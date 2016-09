ATV 2 14:45 bis 15:40 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Michael CDN, USA 2006 2016-09-18 12:15 Stereo Merken Lieutenant Michael Kenmore wird auf der Krankenstation medizinisch versorgt, nachdem er seit seinem letzten Einsatz unter einer Totalamnesie leidet. Dr. Beckett erzählt ihm, er sei von den Wraith gefangengenommen und erst in allerletzter Sekunde befreit worden. Doch das ist noch nicht die ganze Wahrheit, denn sie verschweigen Michael, dass er infiziert wurde und sich unaufhaltsam in einen Wraith verwandeln wird. Es dauert nicht lange, bis Michael bewusst wird, dass seine Kollegen ihm etwas verschweigen. Er verschafft sich Zugang zu seiner Krankenakte und erfährt so die schockierenden Nachrichten mit verheerenden Folgen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Connor Trinneer (Michael Kenmore) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Wood Drehbuch: Carl Binder Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12