SWR 2 22:30 bis 23:00 Jazz Jazztime September Song. Geschichte eines Jazz-Standards (5) Merken September - der Monat zwischen Sommer und Herbst. Kurt Weill schrieb den "September Song" 1938 für Walter Huston, einen damals beliebten Film- und Musicaldarsteller. Huston war ausgewählt worden, in Weills Bühnenmusical "Knickerbocker Holiday" die Rolle von Peter Stuyvesant zu spielen, und wünschte sich dafür einen Feature-Song über das fortgeschrittene Alter seiner Figur. "Die Tage werden kurz, wenn du den September erreichst", heißt es sinngemäß im Song, "und diese wenigen wertvollen Tage werde ich mit dir verbringen." Der von Weill bewusst eingängig gehaltene "September Song" wurde ein großer Erfolg, an dem auch berühmte Vokalist*innen wie Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Bing Crosby, Frank Sinatra oder Nat King Cole nicht vorüber kamen. Der Song inspirierte ebenso Instrumentalisten jeder Couleur - von Swing bis Free, von Bop bis Rock.