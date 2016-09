SWR 2 10:30 bis 12:00 Sonstiges Treffpunkt Klassik extra Merken Der Komponist, Klangkünstler und Autor von Radiosendungen studierte Neues Musiktheater bei Mauricio Kagel in Köln. Er ist bekannt für seine sensiblen und fantasievollen Klanginstallationen und Hörstücke, die dem Zuhörer/Zuschauer viel Freiraum zum Hören, Lauschen, Hinterfragen und Interpretieren lassen. In Australien inspirierten ihn Aborigines zu mehrmedialen Klangraum-Projekten, ist weltweit eingeladen zu Festivals (Melbourne, Perth, Hong Kong, Köln, Shanghai, New York) und wurde mit seinem Hörstück "Ausculta" (Produktion SWR) zur Abtei in Lichtenthal 2014 für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert. Dieses Jahr realisiert er seine KlangPlastik "Ma Un Ma" bei den Donaueschinger Musiktagen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Anette Sidhu-Ingenhoff Gäste: Gäste: Johannes S. Sistermanns (Komponist, Klangkünstler und Autor)