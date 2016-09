SWR 2 07:15 bis 07:57 Sonstiges Musik am Morgen Merken <bk>Paul Schoenfield: 2 Sätze aus dem Trompetenkonzert "Vaudeville" (Wolfgang Basch, Piccolotrompete; The New World Symphony, Leitung: John Nelson) <ek><bk>Johann Heinrich Schmelzer: "Die Fechtschule", Balletto G-Dur (Les Passions De L'Ame, Violine und Leitung: Meret Lüthi) <ek><bk>Michel Corrette: "Les Sauvages et la Furstemberg", Concerto comique Nr. 25 G-Dur (Les Boréades de Montréal, Leitung: Francis Colpron) <ek><bk>Louis Andriessen: "The alphabeth song" aus "M is for man, music, Mozart" (Astrid Seriese, Stimme; Orkest de Volharding, Leitung: Jurjen Hempel) <ek><bk>John Adams: "Short ride in a fast machine", Bearbeitung (Orkest de Volharding, Leitung: Jussi Jaatinen) <ek><bk>Gustav Mahler/Markus Kraler/Andreas Schett: 2 Lieder aus "Mahlerlieder" von und nach Gustav Mahler (Franui Musicbanda) In Google-Kalender eintragen