hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges The Artist's Corner Hessen Hören (1). Dreimal Fulda Mit Ohne Merken "Fulda kannten wir bisher im wahrsten Sinne des Wortes nur von Hörensagen. Möglich, dass uns zunächst zu Ohren gekommen sein mag, in Fulda läuteten sonntags die Glocken herrlicher als anderswo in Hessen. Und möglich auch, dass es uns reizte, gerade an dieser Stelle nach Klängen zu suchen, die sich ober- oder unterhalb des Gebimmels befinden, um es anzureichern, zu konterkarieren, zu relativieren oder?" Die temporären Ohrenzeugen von Fulda sind die beiden in Frankfurt lebenden Komponisten Annesley Black (* 1979) und Robin Hoffmann (* 1970). In Google-Kalender eintragen Regie: Annesley Black, Robin Hoffmann