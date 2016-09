hr2 20:05 bis 23:00 Oper Ambroise Thomas: "Hamlet" Oper in fünf Akten Merken "Sein oder Nichtsein" das ist für den Hamlet der großen französischen Oper des 19. Jahrhunderts die entscheidende Frage. Als er erkennt, dass sein Vater ermordet wurde und seine Mutter wissentlich den Mörder ihres eigenen Mannes geheiratet hat, bricht für Hamlet mehr zusammen als das Vertrauen in Familienbande: Die ganze Welt gerät für ihn aus den Fugen. Ambroise Thomas' Vertonung der Tragödie von William Shakespeare verbindet die Dramatik und die psychologische Intimität der Vorlage mit der Ausdrucksstärke und der Leidenschaftlichkeit der Oper. Der Tradition der Grand Opéra folgend, komponierte Ambroise Thomas eine farbenreiche, innige Musik. Die Partie des Hamlet wurde aufgrund ihres Reichtums an stimmlichen und darstellerischen Nuancen zur Paraderolle großer Baritone, während Primadonnen von Nellie Melba bis Maria Callas regelmäßig mit der Wahnsinnsszene der Ophélie auftraten. Heute Abend können die Hörerinnen und Hörer von hr2-kultur Ambroise Thomas' Shakespeare-Oper in einer Aufnahme aus der Oper Göteborg erleben. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Paul Whelan (Claudius, König von Dänemark), Katarina Karnéus (Gertrude, Königin von Dänemark), Thomas Oliemans (Hamlet, Prinz von Dänemark), Peter Loguin (Polonius), Ditte Højgaard Andersen (Ophélie), Joachim Bäckström (Laërte), Henrik Andersson (Marcellu