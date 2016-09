NDR Info 23:05 bis 00:00 Sonstiges Nachtclub Classics Total uncool - 50 Jahre Barclay James Harvest Merken Wenige Bands haben es ihren Kritikern so leicht gemacht wie Barclay James Harvest: Vier verkopfte und ziemlich biedere junge Männer, die 1966 begannen, verschlungene Lieder zu schreiben. Und sie dann mit dem bandeigenen Symphonieorchester in Szene zu setzen. Zählt man dazu dann noch die zuckrigen Charts- Schmeichler der 80er wie "Life is for Living", dann ist der Sack zu: BJH sind kein Thema. Wirklich nicht. Oder doch? Mit viel Geschmack, viel Kreativität und noch mehr Mut haben die Briten Anfang der 70er Zeichen gesetzt im Progressive Rock: "Medicine Man", "Song for Dying", "After the Day" und "Mockingbird" sind Klassiker, frühe Singles wie "Brother Thrush" und "Early Morning" sind psychedelische Perlen, die dem Zahn der Zeit erstaunlich gut widerstanden haben. Mit dem gewaltigen Erfolg in den 80ern kam auch das Ende der Originalband. In den 90ern gingen die Musiker endgültig eigene Wege - in Freundschaft, bis heute gibt es zwei Bands, die "Barclay James Harvest" heißen. 50 Jahre BJH: In den Nachtclub Classics geht es um eine große missverstandene Band. Deren Frühwerk heute auch von den Kritikern neu entdeckt wird. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ralf Dorschel