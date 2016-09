Pro7 MAXX 09:35 bis 11:20 Dokusoap Promi BeefBattle D 2016 16:9 HDTV Merken In dieser Folge will Sportreporter Frank "Buschi" Buschmann den Jungmoderator Christoph "Icke" Dommisch in Grund und Boden grillen. Der Veteran gibt alles, um den Neuling zu besiegen. Männlichkeit ... Kraft ... American Football ... Aber wer am Ende die begehrte Trophäe bekommt, entscheidet einzig und allein die unbestechliche, knallharte Spitzenkoch-Jury! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Christoph "Icke" Dommisch, Frank Buschmann Originaltitel: Promi BeefBattle