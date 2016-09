Bayern 4 15:05 bis 17:00 Sonstiges On stage Junge Interpreten Merken <bk>Sergej Rachmaninow: Klavierkonzert Nr. 3 d-Moll (Alexander Beyer, Klavier; Brüsseler Philharmoniker, Leitung: Stéphane Denève)<ek><bk>Felix Mendelssohn: Klaviertrio c-Moll op. 66 (Trio Gaon)<ek><bk>Johan Halvorsen: Passacaglia<ek><bk>Ondrej Kukal: "Present" (Matthias Well, Violine; Maria Well, Violoncello)<ek><bk>Robert Schumann: Violoncellokonzert a-Moll op. 129; (Benedict Klöckner, Leander Kippenberg, Lukas Sieber, Michael Preuß, Violoncello)<ek>. In Google-Kalender eintragen