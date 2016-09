Bayern 4 06:05 bis 08:00 Sonstiges Auftakt Merken <bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie C-Dur KV 208 und KV 102 (Academy of Ancient Music, Cembalo und Leitung: Christopher Hogwood)<ek><bk>Johann Wenzel Kalliwoda: Introduktion und Variationen B-Dur op. 128 (Dieter Klöcker, Klarinette; Hamburger Symphoniker, Leitung: Johannes Moesus)<ek><bk>Niccolò Paganini: Konzert Nr. 2 h-Moll, "La Campanella" (Philippe Quint, Violine; Dmitriy Cogan, Klavier)<ek><bk>Antonio Rosetti: Sinfonie Es-Dur (Concerto Köln)<ek><bk>Carl Maria von Weber: "Abu Hassan", Ouvertüre (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Leitung: Wolfgang Sawallisch)<ek><bk>Samuel Coleridge-Taylor: "Valse mauresque" op. 22 (Münchner Rundfunkorchester, Leitung: Werner Andreas Albert)<ek><bk>Darius Milhaud: "Scaramouche" op. 165b (Roseau-Quintett)<ek><bk>Anonymus: "Faronell's Ground" (The Gentleman's Band)<ek><bk>Wassilij Kalinnikow: Intermezzo Nr. 2 G-Dur (London Symphony Orchestra, Leitung: Neeme Järvi)<ek><bk>Johann Sebastian Bach: Konzert C-Dur, Allegro BWV 1061 (Denis Patkovic, Stefan Hussong, Akkordeon)<ek><bk>Camille Saint-Saëns: "Africa" op. 89 (Louis Lortie, Klavier; Philharmonisches Orchester Bergen, Leitung: Neeme Järvi)<ek><bk>Louis Lully: "Zéphire et Flore", Ballettsuite (Paolo Faldi, Blockflöte; Giuseppe Nalin, Ruggero Vartolo, Oboe; La Bande des Hautbois du Roi, Leitung: Paolo Tognon)<ek>. In Google-Kalender eintragen