ORF 1 23:55 bis 01:20 Komödie Stichtag - Schluss mit gemütlich USA 2010 Wh. im Nachtprogramm, ORF1 Untertitel Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Schräge Komödie von Erfolgsregisseur Todd Phillips ('Hangover 1, 2 & 3', 'Starsky & Hutch'). Robert Downey jr. ('Sherlock Holmes', 'Iron Man') und Star-Comedian Zack Galifianakis ('Hangover', 'Up in the Air') lassen als ungleiches Duo auf ihrem abenteuerlich skurrilen Road Trip nach L.A. wirklich keine Pointe aus. Gestresst und abgehetzt erreicht Architekt Peter Highman den Flughafen von Atlanta, um rechtzeitig vor der Geburt seines ersten Kindes noch bei seiner Frau in L.A. zu landen. Dummerweise lernt er dort den naiven Tagträumer Ethan kennen, der seine Schauspielerkarriere in Hollywood starten will. Als sie sich im Flugzeug wiedersehen, handelt der Chaot gleich Flugverbot für beide ein. Jetzt müssen die 3000 km bis zum Traumziel mit dem Auto überwunden werden. Wohl oder übel lässt sich Peter auf einen Road Trip mit Ethan ein, was sich rasch als Alptraum ohne Ende entpuppt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Downey Jr. (Peter Highman) Zach Galifianakis (Ethan Tremblay) Michelle Monaghan (Sarah Highman) Jamie Foxx (Darryl) Juliette Lewis (Heidi) Danny McBride (Lonnie) Jakob Ulrich (Patrick) Originaltitel: Due Date Regie: Todd Phillips Drehbuch: Alan R. Cohen, Alan Freedland, Todd Phillips, Adam Sztykiel Kamera: Lawrence Sher Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 12