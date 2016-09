puls 4 16:30 bis 18:15 Komödie Das Muttersöhnchen USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Noah hat gerade seinen Job verloren in dem Laden, den er selbst mit aufzubauen half. Doch damit nicht genug. Am selben Tag, an dem er seine Papiere bekommt, quartiert sich seine verstörend quirlige und überaus vereinnahmende Mutter mit ihren fünf kleinen Hunden in seinem gestern noch idyllischen Zwei-Personen-Haushalt ein. Der, ging es nach Gattin Clare, gern bald ein Drei-Personen-Haushalt werden könnte. Doch da seien Mutti, ihre alltäglichen Interventionen und neuen Heiratspläne vor. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Diane Keaton (Marilyn Cooper) Dax Shepard (Noah Cooper) Liv Tyler (Clare Cooper) Ken Howard (Gene Cooper) Jerry Lambert (Donnie Booker) Selma Stern (Helen Cooper) Mike White (Myron Stubbs) Originaltitel: Smother Regie: Vince Di Meglio Drehbuch: Tim Rasmussen, Vince Di Meglio Kamera: Julio Macat Musik: Manish Raval, Tom Wolfe Altersempfehlung: ab 12