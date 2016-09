Im Juni 1972 brechen fünf Männer in die Parteizentrale der Demokraten, das Watergate-Haus, ein. Sie bringen Wanzen an Telefonen an und fotografieren Dokumente ab, werden dann aber festgenommen. Den Reportern Carl Bernstein und Bob Woodward fallen bei den polizeilichen Untersuchungen Ungereimtheiten auf - sie glauben nicht mehr an einen "normalen" Einbruch. Bei ihren Nachforschungen decken sie den größten Politskandal der USA auf, der zum Rücktritt von Präsident Nixon führt. In Google-Kalender eintragen