DR Kultur 05:05 bis 06:00 Sonstiges Aus den Archiven Zur Wiedereröffnung der Berliner Volksbühne. Dieter Kranz im Gespräch mit Frank Casdorf (Deutschlandsender Kultur 1992) / Theater im Exil - Wolfgang Langhoff über seine Zeit am Zürcher Schauspielhaus. Von Dieter Kranz (RIAS 1994) Merken Die Ära Castorf an der Volksbühne geht zu Ende - Nachfolger soll der Belgier Chris Dercon werden. Viele Mitarbeiter sprechen von einem künstlerischen Ausverkauf - sie fürchten, das die unter Casdorf gemeinsam entwickelten Linien nicht erkennbar bleiben. Wo diese Linien laufen, aufgrund welcher Geschichte die Volksbühne zu einem führenden und immer kontrovers diskutierten Haus wurde - das erläuterte Frank Casdorf 1992 im Gespräch mit dem Theaterkritiker Dieter Kranz. Anschliessend Auszüge aus einer Sendung, in der der 1966 verstorbene Regisseur und Schauspieler Wolfgang Langhoff über seine Arbeit im Schweizer Exil spricht. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Groth

