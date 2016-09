Deutschlandfunk 20:05 bis 22:00 Sonstiges "Ein Schwarm Regenbrachvögel" Hörspiel nach Maarten 't Hart Merken In diesem frühen Werk des niederländischen Autors sind bereits all seine späteren Themen enthalten: die geistige Enge der Provinz, streng calvinistischer Glaubensfanatismus, die Entbehrungen der Nachkriegszeit, das schon in früher Kindheit erfahrene Gefühl von Einsamkeit und Isolation, unerwiderte Liebesbemühungen, schließlich die leidenschaftliche Liebe zur Musik. Der 30-jährige Maarten, inzwischen ein erfolgreicher Wissenschaftler und Professor für Gewebezüchtung, wächst auf in der Abgeschiedenheit des niederländischen Reetlandes; ohne Geschwister und Spielkameraden, mit einem fast stummen Vater, ist die Mutter seine einzige Bezugsperson. Sie liebt er, bis auch sie bei einem der seltenen Stadtbesuche einen ihn traumatisierenden Verrat begeht. Von seinen Mitschülern und seiner heimlichen Liebe Martha abgelehnt, bleibt Maarten zeitlebens anderen Menschen gegenüber fremd - er ist dem Wahnsinn nahe. Als er bei der Hochzeit seines besten Freundes Marthas jüngere Schwester, eine Biologin, kennenlernt, verabredet er sich zum ersten Mal mit einem Mädchen. Doch kurz darauf ergibt sich für ihn die Möglichkeit, seine Jugendliebe Martha wiederzusehen ... In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Andreas Grothgar (Maarten), Konrad Liermann (Maarten, 6 Jahre), Kornelia Boje (Mutter), Berthold Toetzke (Pfarrer, Lehrer), Edgar M. Böhlke (Cordia) Regie: Norbert Schaeffer