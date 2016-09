Deutschlandfunk 11:05 bis 12:00 Sonstiges Gesichter Europas Blumen für Tito - Serbien und die Sehnsucht nach Jugoslawien Merken Vor 25 Jahren erklärten sich Slowenien und Kroatien zu unabhängigen Republiken. Im Sommer 1991 war das der unübersehbare Anfang vom Ende Jugoslawiens. Trotz der vielen grausamen Kriege, der Toten, der Flüchtlinge und der Not, die den Zerfall der Föderation begleitet haben, wächst die Sehnsucht nach den alten Zeiten. Belgrad war die Hauptstadt Jugoslawiens, es ist zur Hauptstadt der Jugo-Nostalgie geworden. Junge Slowenen und Kroaten reisen zu Party-Wochenenden an, obwohl viele von ihnen erst nach Titos Tod geboren wurden. In Serbien steht die Erinnerung an Jugoslawien und den längst verstorbenen Staatschef Tito im Gegensatz zu nationalen und nationalistischen Strömungen. Aufgrund der wirtschaftlichen Misere, hoher Arbeitslosigkeit und verbreiteter Korruption schwelgen auch Bürger anderer, einst jugoslawischer Republiken in Erinnerungen an die Zeit, als angeblich alles viel besser war ... In Google-Kalender eintragen Moderation: Gerwald Herter