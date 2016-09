Zee.One 00:15 bis 02:15 Krimi Kagaar IND 2003 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der junge, naive Bhaskar landet in Mumbai, um dort seinen vermissten Bruder zu suchen und findet ihn im Leichenschauhaus. Bhaskar tritt in den Polizeidienst ein, macht Karriere, wird verwundet und steht plötzlich dem Auftragsmörder Adi gegenüber. Die beiden kennen sich seit Jahren, sind sie doch im selben Dorf gemeinsam aufgewachsen. N. Chandras preisgekrönter Film basiert auf einer realen Begebenheit. Er erzählt die Geschichte einer Nacht und einem dramatischen Showdown. An tatsächlichen Locations gedreht, sparsam mit künstlicher Szenenausleuchtung und einigen Laienschauspielern aus dem Milieu bringt knallharten Realismus auf die Leinwand. Eingängige, intensive Schauspielleistungen und die ruhige, elegante Kameraführung von Kameralegende Manoj Gupta lassen uns erkennen, dass im wahren Leben nicht alles schwarz und weiß ist. Packendes Reality-Kino im Stil von ?L.A. Crash'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Om Puri (Sub-Inspector Gokhle) Nandita Das (Aditi) Amitabh Dayal (Bhaskar Sarnaik) Anup Soni (Adi) Dinyar Tirandas (Rustom) Aditya Kotdar (Supporting Actor) Originaltitel: Kagaar: Life on the Edge Regie: N. Chandra Drehbuch: Sujit Sen Kamera: Rajkumar K Musik: Vishal Bhardwaj Altersempfehlung: ab 16

