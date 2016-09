Zee.One 15:45 bis 17:45 Komödie Khoobsurat IND 2014 Nach einer Vorlage von D.N. Mukherjee HDTV 20 40 60 80 100 Merken Aschenputtel ganz neu erzählt. Tauchen Sie ein in eine farbenfrohe Welt, in der Indien noch durch die Monarchie beherrscht wurde. Die schöne junge Aärztin Mili ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, hat sich durch harte Arbeit aber einen soliden Lebensstandard erarbeitet. Ihre Mutter träumt davon, dass ihre talentierte Tochter eines Tages einen Prinzen heiratet - und wie es der Zufall will, wird Mili tatsächlich als Physiotherapeutin an den Königshof bestellt. Dort lernt sie den Kronprinzen kennen, der durch die abweisende Erziehung seiner Eltern ein trauriger, zurückgezogener Mann geworden ist. Auch seine jüngere Schwester Dhilya ist unglücklich, denn sie möchte eigentlich Schauspielerin werden. Mili mischt den königlichen Palast gehörig auf - ganz zum Missfallen der Königin. Dass Vikram sich dann auch noch in die junge Ärztin verliebt, macht die Sache nicht leichter. Als Mili gerade aus Frust über die unflexible Lebensart am Hofe aufgeben will, gibt sich ein neuer, völlig unerwarteter Verbündeter zu erkennen. Kann Mili ihr Schicksal doch noch drehen, und vielleicht sogar die ganz große Liebe finden? Lachen und weinen Sie gemeinsam mit dieser bezaubernden Filmheldin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sonam Kapoor (Milli Chakravarty) Fawad Khan (Yuvraj Vikram Singh Rathore) Ratna Pathak (Nirmala Devi Rathore) Kiron Kher (Manju) Ashok Banthia (Ram Sevak) Amir Raza Hussain (Shekhar Singh Rathore) Originaltitel: Khoobsurat Regie: Shashanka Ghosh Drehbuch: Indira Bisht Musik: Sneha Khanwalkar, Simaab Sen Altersempfehlung: ab 6