Zee.One 10:15 bis 12:15 Komödie 36 China Town IND 2006 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sonia, die reiche Besitzerin eines Luxusressorts mit angeschlossenem Casino in Goa, wird tot aufgefunden - ein Fall für Inspektor Karan. Gleich eine ganze Reihe Verdächtiger präsentiert sich dem cleveren Kriminaler, und wirklich jeder hat ein schlagkräftiges Motiv und kein glaubhaftes Alibi: Ein notorischer Spieler und seine Frau, ein mysteriöser Gast aus Mumbai nebst Gattin, sowie ein lokaler Playboy, Sonias Anwalt und das Butler-Ehepaar. Auch die von zuhause weggelaufene Priya und Raj, ein scheiternder Schauspieler aus Mumbai, finden sich durch einen Zufall vor Ort ein. Weil Karan jedoch bei seinen Ermittlungen auf ein regelrechtes Wespennest aus Lügen und Gier stößt, müssen Priya und Raj sich wohl oder übel zusammenraufen und selbst auf Verbrecherjagd gehen - denn selbst, wenn sich die Schlinge um einen der Verdächtigen langsam zuzieht: Nachweisen lässt sich der Killer so schnell nichts. Die top besetzte Krimi-Komödie wartet mit einer ganzen Riege namhafter Schauspieler auf: Shahid Kapoor, Kareena Kapoor sowie Akshaye Khanna übernehmen die Hauptrollen; Bollywood-Ikone Priyanka Chopra absolviert einen kleinen Gastauftritt. Der Film stellt eine Hommage an den Hollywood-Klassiker "Chinatown" dar, der das Regie-Duo Abbas-Mustan zur Idee für ihre eigene Mördersuche inspirierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Akshaye Khanna (Chief Police Inspector Karan) Kareena Kapoor (Priya) Shahid Kapoor (Raj Malhotra) Paresh Rawal (Natwar) Payal Rohatgi (Gracy) Johnny Lever (K.K.) Tanaaz Currim Irani (Ruby) Originaltitel: 36 China Town Regie: Abbas-Mustan Drehbuch: Shyam Goel Kamera: Ravi Yadav Musik: Himesh Reshammiya Altersempfehlung: ab 12