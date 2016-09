ORF 2 00:45 bis 02:15 Krimi Der Bozen-Krimi: Wer ohne Spuren geht D 2014 Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kripobeamtin Sonja Schwarz (Chiara Schoras) bringt so schnell nichts aus der Fassung. Und das ist auch gut so, denn Probleme bei ihrem Neustart im malerischen Bozen gibt es gar viele: Die Polizeidienststelle ist unterbesetzt, das Klima daheim gereizt. Kein Wunder, hat doch jeder etwas zu verbergen. Erlesene Krimikost im herrlichen Südtiroler Ambiente! Ihrem Mann Thomas zuliebe verschlägt es Großstadtpflanze Sonja Schwarz ins verträumte Bozen. Schon der erste Arbeitstag hat es in sich: Eine routinemäßige Verkehrskontrolle, zu der die patente Kommissarin abkommandiert wird, mündet in einer turbulenten Verfolgungsjagd samt mysteriösem Skelettfund. Doch auch privat sind Spannungen vorprogrammiert. Thomas will in seiner alten Bozener Heimat das Weingut seiner Ex-Schwiegermutter übernehmen. Dass der Betrieb hoch verschuldet ist, vergisst sie zu erwähnen. ('Der Bozen-Krimi: Das fünfte Gebot' am 24. September, ORF2) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chiara Schoras (Sonja Schwarz) Xaver Hutter (Thomas Schwarz) Charleen Deetz (Laura Schwarz) Lisa Kreuzer (Katharina Matheiner) Gabriel Raab (Jonas Kerschbaumer) Hanspeter Müller-Drossaart (Peter Kerschbaumer) Marion Mitterhammer (Chiara Bonetti) Originaltitel: Kripo Bozen - Wer ohne Spuren geht Regie: Marcus Ulbricht Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Ludwig Franz Musik: Mario Lauer Altersempfehlung: ab 6

