Dokumentation Neustart in Limburg Was will Bischof Bätzing? D 2016 2016-09-18 Der Fall Tebartz-van Elst hat die Stadt Limburg weit über die Grenzen Hessens hinaus bekannt gemacht. Wochenlang standen die Diözese und ihr Bischof in den Schlagzeilen. Dem Kirchenmann wurden autoritäres Gehabe, selbstherrliche Verschwendung kirchlicher Gelder und sogar Meineid vorgeworfen. Die Folgen waren verheerend. Die Anzahl der Kirchenaustritte schnellte in die Höhe, das Vertrauen in die Institution Kirche erreichte einen neuen Tiefpunkt. Am Ende versetzte der Papst den "Problem-Bischof" nach Rom. Zurück blieb eine tief verunsicherte Diözese ohne Bischof. Drei Jahre später tritt nun Georg Bätzing die Nachfolge von Franz-Peter Tebartz-van Elst an. Was für ein Mensch ist der "Neue"? Kann er die Verletzungen in der Diözese heilen, das verlorene Vertrauen in die katholische Kirche wieder herstellen? Wie sollte ein moderner Bischof sein Amt führen? Was erwarten die Menschen von ihm? Wie bescheiden sollte er selbst leben? Was macht einen Kirchenmann zu einer glaubwürdigen Persönlichkeit? Wie wichtig ist den Menschen überhaupt ein Bischof? Wozu brauchen sie ihn? Die Sendung konfrontiert den neuen Mann an der Spitze der Limburger Diözese mit den kritischen Fragen, den Wünschen und den Befürchtungen der Bürgerinnen und Bürger.