ORF 1 07:30 bis 07:55 Kinderserie Servus Kasperl Kasperl & Buffi: Zwerg Lalalala A 2008-2010 Stereo 16:9 Der Klassiker des österreichischen Kinderfernsehens mit amüsanten Kasperlstücken und vielen Möglichkeiten zum Mitspielen! Heute: Kasperl findet einen Korb vor der Kasperlwohnung und nimmt ihn mit hinein zu Buffi und Baffi. Als ein verschlafenes "Lalalala" ertönt, schauen sie in den Korb, doch dieser ist leer. Verwundert suchen Kasperl und seine Freunde, woher das Singen kommt. Sie können ja nicht wissen, dass ein Zwerg namens Lalalala, der sich so klein zaubern kann, dass man ihn kaum sehen kann, in dem Korb wohnt. Originaltitel: Servus Kasperl