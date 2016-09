ORF 3 02:10 bis 03:45 Komödie Die Ehre der Strizzis A 2000 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Paul und Max Schäfer, Vater und Sohn und zwei ausgekochte Trickbetrüger, planen gemeinsam den ganz großen Coup, bei dem diesmal alles stimmen soll. Doch bald liegen die beiden einander wieder in den Haaren. Nun soll ein Wettkampf entscheiden, wer von beiden der Bessere ist und das Sagen hat. Doch irgendjemand spielt falsch und beide geraten in eine gefährliche Falle. Es bleibt nur ein Ausweg: Die beiden müssen zusammenarbeiten. Das ist zwar das Letzte, was sie wirklich tun wollen, doch immerhin geht es um ihren Kopf und um sehr viel Geld. Mit: Rainhard Fendrich (Max Schäfer), Prof. Peter Weck (Paul Schäfer), Katharina Böhm (Amelie Griemann), Andrea Jonasson, Billie Zöckler (Nelly), Helmut Berger, Dietrich Siegl, Johannes Silberschneider, Christoph Fälbl, Peter Moucka, Stefan Wancura, Wolfgang Pampel. Österreich 1999. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Weck (Paul Schäfer) Rainhard Fendrich (Max Schäfer) Katharina Böhm (Amelie Griemann) Billie Zöckler (Nelly) Johannes Silberschneider (Oskar) Wolfgang Pampel (Erich) Andrea Jonasson (Lotte Mulisch) Originaltitel: Die Ehre der Strizzis Regie: Peter Weck Drehbuch: Uli Brée, Rupert Henning Kamera: Gerhard Hierzer Musik: Wolfgang Hammerschmid

