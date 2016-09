ORF 3 22:00 bis 22:50 Dokumentation Geheimsache Lebensborn A 2002 Stereo 16:9 Merken Zwischen 1938 und 1945 errichtete die SS im niederösterreichischen Pernitz ein "Lebensborn"-Heim. Hier sollten, zur Stärkung der Armee und der Nazi-Wirtschaft, "gesunde, arische" Kinder entbunden werden - die meist anonymen Väter gehörten fast alle der SS an. Die Folgen des Rassenwahns wirken bis heute nach: In Pernitz beginnt man sich erst zögernd mit diesem dunklen Kapitel der Ortsgeschichte zu befassen. Und ehemalige "Lebensborn"-Kinder, inzwischen in ganz Europa verstreut, begeben sich auf die Suche nach ihren Wurzeln, nachdem sie jahrzehntelang unter den Folgen ihrer unklaren Herkunft zu leiden hatten. Eine Dokumentation von Beate Thalberg In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geheimsache Lebensborn