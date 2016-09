ORF 3 17:35 bis 18:25 Reportage Harmonika Geschichten D 2010 Wh. am 19.September, ORFIII Stereo 16:9 Merken Schnarchkasten, Wanzenpresse, Rumpl: Diese Namen belegen, wie gering das Instrument einst geschätzt wurde. Nach der Patentierung um 1830 in Wien wurde die Harmonika von einem Heer von Tüftlern weiterentwickelt und heute stehen in den Ausstellungsräumen der Hersteller technisch perfekte Produkte, die preislich mit einem Kleinwagen konkurrieren können. Gerald Groß war bei einem Harmonikabauer in Freilassing und hat Interessantes über Knöpfe, Bälge, Zungen und Hölzer erfahren - das sind die Hauptbestandteile des Instruments. Er war bei einem Ziachspielertreffen dabei und hat Musikanten im Rupertigau und im Isarwinkel besucht. Auch das Schwyzeroergeli mit seinem markanten Klang gehört zur Harmonika-Familie. Der Brigger Wisi, ein Bergbauer im Kanton Uri stellt es vor. Die Reise endet am Geburtsort des heute so beliebten Instruments, wo der Musiker Walter Soyka alte Wiener Melodien auf seiner Schrammelharmonika spielt. (Doku 2010) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Harmonika Geschichten