ORF 2 09:05 bis 09:55 Familienserie Ein Schloss am Wörthersee Folge: 10 Mister Charlie aus L.A. D 1990 Untertitel Merken Bob Sager, Taugenichts auf allen Gebieten, versteckt sich im Hotel vor seinen vielen Gläubigern. Seine einzige Hoffnung ist sein Bruder Charlie, der es in Amerika zu Ansehen und Reichtum gebracht hat. Er erwartet ihn in Velden. Zu seinem Leidwesen kommt der Bruder jedoch nicht an. Ida hat eine rettende Idee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Black (Lennie Berger) Mike Krüger (Bob Sager) Julia Biedermann (Ida) Andrea Heuer (Anja Weber) Christine Schuberth (Ulla Wagner) Kurt Weinzierl (Graßhofer) Manfred Lehmann (Rainer Jansen) Originaltitel: Ein Schloss am Wörthersee Regie: Franz Josef Gottlieb Drehbuch: Erich Tomek Kamera: Klaus König Musik: Franco Andolfo