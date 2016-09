Schweiz 1 01:00 bis 02:00 Krimiserie Top of the Lake Folge: 1 Das verkaufte Paradies USA, NZ, GB, AUS 2013 HDTV Wieder da Merken Detective Robin Griffin kehrt in ihr Heimatdorf Paradise in Neuseeland zurück, um ihre kranke Mutter zu besuchen. Der Ort ist umgeben von einer malerischen Berglandschaft. Eine besondere Augenweide ist der See oberhalb des Dorfes, wo die Einsamkeit in der Natur wartet. Doch die Idylle droht ein Ende zu nehmen: Eine Gruppe von Frauen rund um ihre spirituelle Anführerin GJ hat sich den Bergsee als neuen Wohnort ausgesucht. In einer kleinen Kommune leben die Frauen in einfachen Containerhütten am Seeufer. Sie versuchen dort ihre gescheiterten Beziehungen zu verarbeiten und die bösen Erinnerungen hinter sich zu lassen. Doch der gesuchte Frieden hält nur für kurze Zeit. Der ortsansässige Matt will mit allen Mitteln verhindern, dass Menschen am Bergsee wohnen. Matt hat nicht nur mit den neu ansässigen Frauen ein Problem. Seine zwölfjährige Tochter Tui versucht, sich im eiskalten Bergsee das Leben zu nehmen. Als dies in letzter Sekunde verhindert werden kann, befragt Robin Tui auf der Polizeistation. Es stellt sich heraus, dass das Mädchen schwanger ist. Doch es will um keinen Preis sagen, wer der Vater des ungeborenen Kindes ist. Am nächsten Morgen verschwindet die Zwölfjährige spurlos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elisabeth Moss (Robin Griffin) Jacqueline Joe (Tui Mitcham) Peter Mullan (Matt Mitcham) Darren Gilshenan (Bob Platt) Holly Hunter (GJ) David Wenham (Al Parker) Thomas M. Wright (Johnno Mitcham) Originaltitel: Top of the Lake Regie: Jane Campion, Garth Davis Drehbuch: Jane Campion, Gerard Lee Kamera: Adam Arkapaw Musik: Mark Bradshaw Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 282 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 102 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 82 Min. ZDF Paralympics live

Sport

ZDF 00:25 bis 03:00

Seit 77 Min.