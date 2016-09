Schweiz 1 22:50 bis 00:00 Krimiserie Line of Duty - Cops unter Verdacht Folge: 1 Eine verhängnisvolle Affäre GB 2012 Dolby Digital HDTV Merken DS Steve Arnott ist dabei, als eine Polizeiaktion, die völlig schiefläuft, vertuscht wird. Als er sich weigert, die Aussage seines Bosses zu unterstützen, wird er in die interne Antikorruptionsabteilung, AC 12, der Polizei abgeschoben. Sein neuer Vorgesetzter, Superintendent Hastings, setzt ihn auf DCI Tony Gates an, der eben zum Cop des Jahres gekürt wurde. Dessen hohe Aufklärungsquoten sind Hastings höchst suspekt. Nach Tonys spontanem Eingreifen bei einem Raubüberfall vor einem Café, befragen Steve und Hastings ihn gemeinsam. Steve ist zu diesem Zeitpunkt noch von Tony Unschuld überzeugt. Doch dann gerät Tony in eine schwierige Lage: Seine Geliebte Jackie hat in angetrunkenem Zustand jemanden zu Tode gefahren und Fahrerflucht begangen. Er will sie davon überzeugen, die Schuld auf sich zu nehmen. Doch Jackie weigert sich. Als sich herausstellt, wer der Tote ist, muss Tony handeln. Steve beginnt, sich währenddessen näher mit Tonys Akte zu befassen. Unterstützung erhält er von Kate Fleming, die seit fünf Jahren undercover in Tonys Abteilung arbeitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Compston (DS Steve Arnott) Darren Morfitt (Sergeant Colin Brackley) Owen Teale (Chief Inspector Osborne) Elizabeth Hill (Aaliyah Ali's Solicitor) Neal Foster (Coroner) Adrian Dunbar (Superintendent Ted Hastings) Lennie James (DCI Tony Gates) Originaltitel: Line of Duty Regie: David Caffrey Drehbuch: Jed Mercurio Kamera: Ruairi O'Brien Musik: Carly Paradis Altersempfehlung: ab 16