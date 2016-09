Schweiz 1 17:10 bis 17:40 Dokumentation Cuntrasts Not Vital und sein Schloss CH 2016 Stereo HDTV Merken Er habe das Schloss nicht gekannt und sei höchstens einmal in früheren Jahren dort gewesen. Aber wie allen anderen Leuten, die auf der linken Talseite des Inns gross geworden sind, sei das Schloss eben auch ihm schon immer vor der Nase gestanden. Der Entscheid, das Schloss zu kaufen, sei kein spontaner Entscheid gewesen, wie im Tal verschiedentlich erzählt würde. Für ihn sei es eine grosse Herausforderung. Aber im Leben sei es eben wichtig, Träume zu haben, sagt Not Vital, der im benachbarten Sent aufgewachsen ist, heute aber auch in Rio de Janeiro und Peking lebt und arbeitet. Dem Schloss Tarasp soll nun, nach 100 Jahren im Besitz der Familie von Hessen, neues Leben eingehaucht werden. Das Wahrzeichen des Unterengadins und Denkmal von nationaler Bedeutung soll ein Leuchtturm für zeitgenössische Kunst werden. Ruedi Bruderer zeigt in seinem Film "Not Vital und sein Schloss" erstmals den Kunstschaffenden an der Verwirklichung seines Traums und der Umwandlung des Schlosses. Und Not Vital verrät auch lachend den eigentlichen Grund, warum er Schlossbesitzer wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cuntrasts