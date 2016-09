Schweiz 1 08:40 bis 09:45 Diskussion Sternstunde Philosophie Ist das Böse männlich? CH 2016 Stereo HDTV Merken Die Zahlen scheinen eine klare Sprache zu sprechen: Das Böse auf der Welt ist keine mythisch geschlechtslose Schlange oder ein ewig gefallener Engel, sondern ein erwachsener Mann. Die Geschichte der menschlichen Gewalt ist auch eine Geschichte der Männlichkeit. Warum ist das so? Unter welchen sozialen Bedingungen und Prägungen werden Gewaltexzesse wahrscheinlicher? Und mit welchen - unter Umständen selbst gewaltsamen Mitteln - lassen sie sich wirksam eindämmen? Der Berliner Historiker und Gewaltforscher Jörg Baberowski sowie der Mediziner und "Tatort"-Star Joe Bausch, der seit 30 Jahren als Anstaltsarzt in einem deutschen Hochsicherheitsgefängnis arbeitet, gehen diesen hochaktuellen Fragen im Gespräch mit Gastmoderator Wolfram Eilenberger nach. Literatur: Joe Bausch: "Knast". Ullstein (Berlin) 2012 Jörg Baberowski: "Räume der Gewalt". S. Fischer (Frankfurt am Main) 2015. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfram Eilenberger Gäste: Gäste: Jörg Baberowski (Historiker und Gewaltforscher), Joe Bausch (Arzt in einem deutschen Hochsicherheitsgefängnis) Originaltitel: Sternstunde Philosophie