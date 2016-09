Schweiz 1 05:05 bis 05:45 Magazin Einstein Mumien - Kampf gegen den Zerfall Barfüssermumie: Eine Knacknuss für die Forscher / Verwesung: Wie kann man sie stoppen? / Mumifikation: Wie werde ich zur Mumie? / Mammut-Dame aus dem Permafrost: Wird sie als Klon auferstehen? CH 2016 Stereo HDTV Merken Barfüssermumie: Eine Knacknuss für die Forscher: Die sogenannte Barfüssermumie wurde 1976 in der Barfüsserkirche in Basel gefunden und hält die Forscher seither in Atem. Ist sie 250 oder 400 Jahre alt? Hatte die Dame tatsächlich Syphilis und starb sie an der damals üblichen Quecksilbertherapie? Ist sie 40 oder doch eher gegen 60 Jahre alt geworden? Zusammen mit Gerhard Hotz vom Naturhistorischen Museum Basel zieht Tobias Müller aus, um der Barfüssermumie mit modernsten Analysemethoden all ihre Geheimnisse zu entlocken. Werden sie es schaffen, der Dame sogar ihren Namen zurückzugeben und ihre Nachkommen zu finden? Verwesung: Wie kann man sie stoppen?: "Einstein" macht ein einzigartiges Verwesungsexperiment: mit zwei Rehen, die Opfer von Autounfällen wurden. Das eine wird einfach in den Wald gelegt, das andere versucht "Einstein" in einem Schneewittchen-Sarg vor dem Zerfall zu schützen. Mit Zeitrafferkameras dokumentiert die Sendung Tag für Tag, was mit den Rehen passiert. Wird der Plexiglas-Sarg Reh Nummer 2 vor Fliegenlarven und Aaskäfern schützen können? Mumifikation: Wie werde ich zur Mumie?: Welche Prozesse sind es, die zur natürlichen Mumifikation führen? Eigentlich kennen die meisten sie aus der Küche: Einfrieren, Entfeuchten, Einmachen. Passiert das in der Natur, verwesen Mensch und Tier nicht und überstehen manchmal sogar Jahrtausende - im Eis, im Sand oder im Moor. Mammut-Dame aus dem Permafrost: Wird sie als Klon auferstehen?: Sehr ansehnlich sieht die alte Mammutdame nicht mehr aus. Kein Wunder, ist sie doch einen grausamen Tod gestorben. Aber vorher hatte sie ein erfülltes Leben und wurde steinalt. Wie alt sie genau wurde, wie viele Babys sie hatte und wie genau sie starb - all das finden die Forscher während einer einmaligen Autopsie des 40 000 Jahre alten Mammuts aus dem Permafrost heraus. Und die Dame ist so gut erhalten, dass die Genetiker sogar glauben, sie klonen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tobias Müller Originaltitel: Einstein

