Schweiz 1 15:00 bis 15:55 Serien Grand Hotel Das geheimnisvolle Ei E 2013 HDTV Merken Laura lässt nicht nach in ihren Bemühungen, aus Javier einen treusorgenden Gatten zu machen. Diego wendet sich an den zwielichtigen Sebastián, um jemanden zu seinem persönlichen Schutz zu engagieren. Unterdessen wird die Leiche von Celia Velledur gefunden. Alicia hat Angst, Julio könne nicht länger warten, bis sie endlich frei ist. Bei einer Auktion im Grand Hotel ersteigert eine mysteriöse Frau eine geheimnisvolle Spieldose. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adriana Ozores (Doña Teresa) Amaia Salamanca (Alicia Alarcón) Yon González (Julio Olmedo) Eloy Azorín (Javier Alarcón) Fele Martínez (Alfredo Vergara) Megan Montaner (Maite) Pep Anton Muñoz (Ayala) Originaltitel: Gran Hotel Regie: Sílvia Quer Drehbuch: Ramón Campos, Gema R. Neira Altersempfehlung: ab 12