Schweiz 2 01:10 bis 02:45 Actionfilm Alarmstufe: Rot USA, F 1992 2016-09-17 04:15 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die USS Missouri, eines der grössten Schlachtschiffe der US Navy, wird ausgemustert. Auf dem Weg zur Demontage ist die fast 300 Meter lange Kampfmaschine mit einer minimalen Mannschaft besetzt. Dies ist der Moment, auf den zwei korrupte, aber höchst qualifizierte Militärexperten gewartet haben. William Strannix (Tommy Lee Jones) und sein Kontaktmann an Bord, Commander Krill (Gary Busey), inszenieren für die Crew eine letzte und tödliche Party auf dem Schiff. Doch Strannix und Krill haben die Rechnung ohne den Koch gemacht. Der unscheinbare Herr mit der Mütze (Steven Seagal) heisst Casey Ryback und war ein Mitglied der Elitetruppe Seal. Als vietnamerprobter Kämpfer setzt er alles daran, dass seine Tomatensauce nicht verdirbt und die nuklearen Sprengköpfe dort bleiben, wo sie sind. Ein mörderisches Katz-und-Maus-Spiel zwischen Strannix, Krill und dem Koch entbrennt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Seagal (Casey Ryback) Tommy Lee Jones (William Stranix) Gary Busey (Cmdr. Krill) Erika Eleniak (Jordan Tate) Colm Meaney (Doumer) Patrick O'Neal (Capt. Adams) Andy Romano (Adm. Bates) Originaltitel: Under Siege Regie: Andrew Davis Drehbuch: Jonathan F. Lawton Kamera: Frank Tidy Musik: Gary Chang Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 281 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 101 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 81 Min. ZDF Paralympics live

Sport

ZDF 00:25 bis 03:00

Seit 76 Min.